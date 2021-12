Ranking UEFA: empate do Sp. Braga complica contas em semana com apenas uma vitória

O empate do Sp. Braga diante do Estrela Vermelha pouco ajudou as contas de Portugal no ranking UEFA (a tabela completa está na segunda foto acima). Cumpridos todos os encontros das equipas lusas, a França distanciou-se no 5.º posto e a Holanda aproximou-se (os holandeses registam o seu melhor ano de sempre na UEFA), mantendo ambas todos os clubes em ação. Nota ainda para o facto de a França ter uma partida por contabilizar, em face do adiamento do duelo entre Tottenham e Rennes.