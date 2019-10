Ranking UEFA: Portugal aumenta vantagem para a Rússia

A contribuir para esta 'fuga' estiveram as duas vitórias de Sporting Sp. Braga , assim como o empate do FC Porto , ao passo que a única equipa a não pontuar foi o V. Guimarães , isto apesar de até ter estado muito perto de contribuir. Com isto tudo, de notar que Portugal esta época até é o quinto país com mais pontos conquistados, apenas atrás da Espanha, Inglaterra, Alemanha e Holanda.Para mais, os russos também deram uma 'ajuda' preciosa, já que apenas conseguiram uma vitória em quatro encontros (com o Krasnodar a bater esta noite o Trabzonspor por 2-0). Os outros encontros, de Lokomotiv Moscovov (diante da Juventus), Zenit (diante do RB Leipzig) e do CSKA Moscovo (com o Ferencvaros) acabaram todos em derrotas.1. Espanha, 90.855 (7/7)2. Inglaterra, 79.605 (7/7)3. Alemanha, 62.355 (7/7)4. Itália, 61.225 (6/7)5. França, 52.415 (5/6)6. PORTUGAL, 44.849 (5/5)7. Rússia, 43.883 (4/6)