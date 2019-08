Ranking UEFA: Portugal cada vez mais perto da Rússia

A jornada 100% ganhadora na Liga Europa, com êxitos de Sp. Braga V. Guimarães , permitiu a Portugal encurtar distâncias para a Rússia no Ranking UEFA. O nosso país segue em sétimo, com 42.049 pontos, mas agora cada vez mais perto dos russos (42.716), que para mais perderam mais um dos seus representantes nestas provas europeias, o Spartak Moscovo, precisamente aos pés do Sp. Braga.Um dado importante para as cores nacionais, especialmente porque uma eventual subida ao sexto posto permitirá ao nosso país garantir mais uma equipa na Liga dos Campeões (duas com entrada direta e outra nas rondas preliminares), isto para lá de dar outras três vagas na Liga Europa - isto apenas a partir da temporada 2021/22.1. Espanha, 86.426 (7/7)2. Inglaterra, 75.033 (7/7)3. Alemanha, 59.070 (7/7)4. Itália, 58.510 (6/7)5. França, 50.248 (5/6)6. Rússia, 42.716 (4/6)7. PORTUGAL, 42.049 (5/5)