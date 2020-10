Rapinoe sobre Ronaldo e Messi em questões sociais: «Ainda espero notícias deles»

Megan Rapinoe, jogadora dos Seatle Reign nos EUA, não poupou nas críticas às principais estrelas do futebol mundial, no que diz respeito ao seu envolvimento em questões sociais como a igualdade de género ou o racismo.





"Desde que na gala da Bola de Ouro de 2019 denunciei a falta de interesse de alguns jogadores, ainda não tenho notícias do Cristiano ou do Messi. Podiam fazer muito, se decidissem fazer uso da sua estupenda popularidade para combater o racismo, por exemplo. Não estou a dizer para usarem uma camisola com 'Black Lives Matter', mas podiam ir mais longe do que o que vão", salientou em entrevista ao jornal desportivo francês 'L'Équipe'.A internacional norte-americana, de 35 anos, também deixou um recado à estrela em ascensão, Kylian Mbappé."Espero que compreenda desde já, o impacto visual que pode ter. E como essa influência pode resultar de forma positiva para ele. Veio ao mundo com um dom extraordinário que lhe permite ter uma vida cómoda. Talvez possa questionar-se de como pode inspirar os mais novos e espero que perceba que pode mudar o Mundo. Por vezes, calha a vários jogadores mudarem o Mundo", sublinhou.