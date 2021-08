Rashford criticado por gaffe nas redes sociais

Marcus Rashford foi, mais uma vez, alvo de críticas. Desta vez, o avançado utilizou as redes sociais para perguntar aos seus seguidores a data de início dos Jogos Paralímpicos mas... uma gaffe no nome do evento não escapou aos mais atentos. "Se calhar deviam aprender o nome do evento", criticou Danny Armstrong, um correspondente russo ligado à UEFA e à FIFA.





"Malta, quando é que começam os 'paraolímpicos'? Super-heróis da vida real", começou por questionar Rashford, que não tardou em esperar pela resposta."Olá, equipa de relações públicas do Marcus. É 'Paralímpicos'. Se calhar deviam aprender a escrever o nome do evento antes de tentar tão arduamente para dar aquela imagem de 'pessoa simpática' para as marcas. Cumprimentos", respondeu Danny."Parece que estás a ter um mau início de semana, Danny. Espero que fique melhor", voltou a dizer o internacional inglês, antes de receber a última resposta de Armstrong. "Tudo bem comigo! Espero que o ombro também melhore, equipa de relações públicas. Para poderem dar-nos descanso e deixarem de fazer posts sobre isso de dez em dez minutos".