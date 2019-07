Raúl Jiménez eleito melhor jogador da Gold Cup

O avançado mexicano Raúl Jiménez, ex-jogador do Benfica, foi esta segunda-feira eleito melhor jogador da edição de 2019 da Gold Cup, a mais importante prova de seleções da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF).Jiménez foi também um dos sete jogadores mexicanos que integraram o onze ideal da Gold Cup, que o México conquistou, ao vencer na final os Estados Unidos por 1-0, em Chicago, com um golo do médio Jonathan dos Santos, que também foi incluído na melhor equipa da competição.O onze ideal da Gold Cup ficou completo com três futebolistas norte-americanos e o canadiano Jonathan David, melhor marcador do torneio continental, com seis golos.