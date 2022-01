Real Madrid, Barcelona e Juventus seguem empenhados na criação da Superliga Europeia

Real Madrid, Juventus e Barcelona seguem comprometidos com a criação da Superliga Europeia. O polémico projeto, que em Abril de 2021 criou um enorme alvoroço no futebol mundial, pode conhecer novos desenvolvimentos este ano.De acordo com o 'Financial Times', os três clubes reafirmaram o compromisso na criação da competição, muito criticada por ser apenas 'para consumo' dos clubes ricos. O jornal britânico escreve que o trio está a estudar os possíveis problemas jurídicos relativos à criação da prova, os possíveis confrontos com a UEFA e as estratégias para dar vida à Superliga Europeia.Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e um dos principais impulsionadores da prova, tem insistido que a Superliga não morreu e que é preciso recriar o atual modelo do futebol.Em junho do ano passado, o dirigente deixou duras críticas a Ceferin, presidente da UEFA. "As equipas inglesas não saíram, foram coagidas pela FIFA. Nós perdemos oito mil milhões e o salário de Ceferin aumentou. Há gente que tem privilégios e quer mantê-los. Já quis tirar-nos da Champions, mas os tribunais proibiram-no", afirmou Florentino Pérez.