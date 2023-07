Real Madrid derrota AC Milan em particular nos Estados Unidos

O Real Madrid derrotou esta madrugada o AC Milan por 3-2, num jogo de pré-temporada englobado na Soccer Champions Tour 2023, um torneio de preparação que decorre nos Estados Unidos. Para chegar à vitória, a equipa espanhola teve de recuperar de uma desvantagem de dois golos, num jogo no qual Federico Valverde esteve em grande, marcando em duas ocasiões... em menos de cinco minutos.

Uma entrada forte do conjunto rossoneri, que marcou aos 25' por Fikayo Tomori e aos 42’ por Luka Romero, não faria prever a 'remontada' da equipa comandada por Carlo Ancelotti, que voltou do intervalo empenhada em dar a volta ao resultado. Depois de oito substituições, o emblema de Madrid acabou por reduzir aos 57' e empatar aos 59', com os tais dois golos de Federico Valverde. Vinícius Júnior, aos 84', confirmou a reviravolta.

Bellingham, Joselu, Fran García e Nico Paz vestiram pela primeira vez a camisola do Real Madrid e contribuíram para um início vitorioso da pré-época madrilena nos Estados Unidos. Já do lado milanês, Rafael Leão foi suplente utilizado, entrando em campo aos 69 minutos para o lugar de Christian Pulisic, um dos reforços da equipa italiana que atuou - Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Sportiello e Romero também foram a jogo.



O próximo desafio do Real Madrid é frente aos ingleses do Manchester United, num jogo marcado para 27 de julho à 1h20 (horário de Lisboa). Quanto ao Milan, volta à ação na madrugada de sexta-feira, diante da Juventus.