Real Madrid escolhe Camavinga: uma alternativa a Casemiro que custa 80 milhões de euros

O Real Madrid está a estudar a possível contratação do médio-defensivo do Rennes, Eduardo Camavinga, de apenas 17 anos, como possível substituto de Casemiro, segundo avança o jornal espanhol 'Marca'. O jovem internacional francês, com passaporte angolano, já esteve na agenda do Barcelona, que desistiu de avançar para a sua contratação devido ao montante exigido pelo Rennes, 50 milhões de euros.





A mesma publicação refere que Zinedine Zidane já terá aprovado o jogador, que tem características semelhantes às de Pogba (um alvo cada vez mais difícil), mas também que o entendimento poderá ser difícil de alcançar, pelos valores pedidos pelos franceses e devido ao facto de Camavinga ser ainda menor de idade.Seja como for, o médio é um dos talentos emergentes do futebol mundial e tem contrato com o Rennes até junho de 2022, além de uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, valor que os merengues podem ser forçados, efetivamente, a pagar.