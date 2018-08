Real Madrid espera castigo ao Paris SG para atacar Neymar e Mbappé

Florentino Pérez tem reservados mais de 300 milhões de euros para contratar Neymar e Mbappé, avança o ‘Sport’ esta quinta-feira. A mesma publicação revela que o presidente do Real Madrid aguarda que a UEFA divulgue as sanções ao Paris SG devido ao incumprimento do Fair Play Financeiro e à investigação que teve início em julho, que diz respeito aos supostos contratos de publicidade fictícios e pagamentos ao banco do Qatar para financiar as contratações.Em Madrid, espera-se que os resultados sejam conhecidos antes do fecho do mercado de transferências com uma penalização ao clube de Paris que, desse modo, seria obrigado a vender jogadores para equilibrar as contas entre as despesas e as receitas.A imprensa espanhola avança também esta quinta-feira que o PSG terá que pagar ao Monaco os 180 milhões de euros pela transferência de Mbappé até à próxima semana. Caso não o faça, o avançado francês poderá ter que regressar à equipa de Leonardo Jardim e, se assim for, os merengues avançariam de imediato para a contratação de Mbappé.