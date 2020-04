Real Madrid quer Mbappé mas PSG não cede: antes deixá-lo sair a custo zero do que negociar

O jornal espanhol 'As' noticia esta quarta-feira que o ambiente entre o Real Madrid e o PSG está tenso. Muito tenso. Tudo por causa de Kylian Mbappé. O jovem avançado francês é o jogador que tanto os blancos como Zidane têm vindo a 'cozinhar em lume brando', mas os franceses estão irredutíveis e não se deixam seduzir pelos milhões dos espanhóis.





A amizade entre Florentino Pérez e Al Khelaifi, presidente do PSG, também de pouco servirá, até porque ao que parece o clima entre ambos é agora de cortar à faca. Isto depois de o clube merengue ter também estado interessado em Neymar...Escreve o jornal 'As' que o Real Madrid pretendia garantir o avançado este verão, mas a crise do coronavírus obrigou os espanhóis a adiarem a investida para 2021.Só que, acrescenta o mesmo jornal, o PSG prefere vê-lo partir a custo zero em 2022, quando terminar o contrato, do que aceitar uma proposta um ano antes, seja qual for o valor.Em novembro Zidane ateou a fogueira. "O jogador decidirá o seu futuro e o que vai fazer. De momento é jogador do PSG, mas sempre disse que queria jogar no Real Madrid", disse o treinador francês.A resposta de Leonardo, diretor desportivo do PSG, não se fez esperar: "Honestamente, isto chateia. Não é o momento de falar de sonhos. Parem. O Mbappé é muito importante para nós e não é o momento de o desestabilizarem. É o melhor jogador jovem francês, campeão do Mundo e um dos melhores. Tem mais dois anos e meio de contrato connosco."