Real Sociedad quer Xabi Alonso de volta

Jokin Aperribay, presidente da Real Sociedad, ofereceu um cargo na estrutura a Xabi Alonso, embora não seja para treinar a equipa principal. De acordo com o 'As', existe a possibilidade do ex-jogador espanhol ficar com as equipas de formação do clube onde se formou e iniciou carreira.Já houve uma reunião entre Xabi Alonso, Jokin Aperribay e o diretor Roberto Olabe. Os três falaram dos projetos que têm e o ex-jogador deixou claro que pretende construir uma carreira como treinador.Xabi Alonso orienta uma das equipas de formação do Real Madrid e concluída a época pondera agora o rumo a seguir. Ser treinador principal de uma equipa da liga espanhola é um dos seus objetivos.