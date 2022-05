Red Bull Neymar Jr. Five: equipa portuguesa já está no Qatar

A precisamente meio ano do arranque do Mundial'2022, Portugal já começa a deixar a sua marca no Qatar. Não nas quatro linhas de um relvado de futebol de onze, mas sim no interior de uma quadra do inusitado e original torneio Red Bull Neymar Jr. Five, que nos próximos dias irá conhecer os novos campeões mundiais. E, tal como na Seleção de Cristiano Ronaldo e companhia, também o 'Mengão', a equipa que representará as nossas cores, chega ao Qatar cheio de ambição e com vontade de, pelo menos, superar o melhor registo português até agora no torneio: os quartos-de-final.A equipa portuguesa, com elementos naturais de Vila Nova de Gaia e Mirandela, foi a primeira a apurar-se nas fases de qualificação nacionais, ainda no ano de 2020, no pré-pandemia de Covid-19, e acabou por ser a grande vencedora da Final Nacional realizada em setembro do ano passado. Note-se que, precisamente por conta do coronavírus, a formação nacional chegou ao Qatar desfalcada de dois elementos, após testes positivos à Covid-19 de César e Agostinho Gomes.Ao todo serão 60 equipas a disputar este torneio - de 34 países -, com a disputa de uma ronda preliminar na segunda-feira e a decisão final na terça. Ambas as fases serão disputadas no Ceremonial Court da Qatar Foundation, ao final da tarde de ambos os dias (com temperaturas bem superiores aos 35 graus...).Anfitrião e mentor da competição, Neymar estará presente e foi com orgulho que falou sobre a iniciativa. "Este torneio é verdadeiramente especial devido ao seu formato único. A expectativa é grande, pois este é o regresso à ação depois de uma pausa forçada de três anos. Jogadores de diferentes países, que nunca se conheceram, vão juntar-se para viver nesta competição a paixão pelo futebol. Poderão existir até barreiras linguísticas, mas acho que no fim o futebol vai falar mais alto", disse o avançado do Paris SG.