Red Bull Neymar Jr.'s Five: Brasil 'limpa' títulos masculinos e femininos

O Brasil foi o grande dominador da edição de 2022 do Red Bull Neymar Jr.'s Five, ao conquistar os títulos masculinos e femininos na competição que esta terça-feira chegou ao final na Qatar Foundation, em Doha.Na primeira decisão do dia, a feminina, o triunfo brasileiro era já garantido à partida, visto que em confronto estavam as vencedoras da edição nacional de 2021 e 2022. No final levou a melhor a equipa de 2021, com um triunfo conseguido somente no desempate de um para um - após o empate sem golos nos final dos 90 minutos.Depois, na segunda final, a masculina, o embate foi entre o vencedor brasileiro de 2022 e a Holanda, que se apurou em 2021. A canarinha acabou por vencer por 2-1, isto apesar de até ter começado a perder e ter jogado durante alguns segundos com menos um elemento.