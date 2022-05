Red Bull Neymar Jr.'s Five: equipa portuguesa obrigada a jogar ronda de 'lucky losers'

A equipa Mengão, a representante portuguesa no torneio Red Bull Neymar Jr.'s Five, vai ter de disputar a ronda de 'lucky losers', isto depois de ter perdido no inédito 1x1 diante de Omã. Naquele que foi o primeiro jogo da jornada desta terça-feira, a formação lusa acabou por não conseguir levar a melhor e foi derrotada num emocionante duelo com mais de quatro minutos.Segue-se agora um confronto com a equipa dos Emirados Árabes Unidos, os Saed Team.