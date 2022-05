Red Bull Neymar Jr.'s Five: Mengão avança após novo desempate

Portugal avançou para os oitavos-de-final do torneio Red Bull Neymar Jr.'s Five, ao vencer no desempate '1 contra 1' diante dos Emirados Árabes Unidos no encontro de 'lucky loser'. Depois da igualdade a zeros no final dos 10 minutos, a decisão foi para o confronto um a um, onde Vieirinha resolveu após 3 minutos."Foi muito difícil. Estou extremamente desgastado. Tive uma lesão grave no ombro [ontem], não me sentia bem. Mas após os meus colegas terem-me dado força, arrisquei e correu bem. Graças a Deus que passámos e agora vamos para cima", disse Vieirinha.Segue-se agora um confronto com os Estados Unidos, os La Oficina.