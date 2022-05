Red Bull Neymar Jr.'s Five: 'Mengão' contra armada árabe

Já estão definidos os adversários que a equipa portuguesa terá na fase de grupos do torneio Red Bull Neymar Jr.'s Five. Integrado no Grupo A, a equipa 'Mengão' terá pela frente apenas adversários árabes, defrontando as congéneres de Bahrain (2021), Jordânia (2022), Omã (2021) e Qatar (2021).Os jogos da fase de grupos estão marcados para segunda-feira, a partir das 19h30 locais (17h30) e poderão ser seguidos a par e passo no site deNote-se que se apuram diretamente para os oitavos-de-final os nove primeiros colocados de cada grupo e os vencedores de uma ronda de playoff que juntará os segundos colocados de todos os grupos e ainda os terceiros colocados dos grupos com cinco equipas.Bahrain (2021)Jordânia (2022)Omã (2021)Qatar (2021)Portugal (2021)Índia (2022)Jr. Global Five (2020)Nigéria (2022)Arábia Saudita (2022)Coreia do Sul (2022)Panamá (2021)Espanha (2021)Turquia (2022)EAU (2021)EAU (2022)Geórgia (2021)Índia (2021)Turquia (2021)EUA (2021)Usbequistão (2021)Brasil (2021)Chile (2021)Jr. Global Five (2021)Luxemburgo (2021)Líbano (2022)Azerbaijão (2022)França (2021)Hungria (2021)Jr. Global Five (2022)Omã (2022)Brasil (2022)Itália (2021)Holanda (2021)Nigéria (2021)Bélgica (2021)Finlândia (2021)Cazaquistão (2021)Kuwait (2021)Albânia (2021)Azerbaijão (2021)Quénia (2021)Kosovo (2021)