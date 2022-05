Red Bull Neymar Jr.'s Five: Mengão em situação inédita na história do torneio

O Mengão, a equipa representante de Portugal no Red Bull Neymar Jr.'s Five, é já protagonista de uma situação inédita na história do torneio que por estes dias se realiza no Qatar. É que, pela primeira vez em cinco edições, a fase de grupos acaba com duas equipas totalmente empatadas, tanto em pontos (8), golos marcados (11) e diferença de golos (+10) - a outra equipa com as mesmas contas é o Omã, os Ruwi.A situação é de tal forma inesperada que a organização nem tinha previsto tal cenário. A solução, encontrada após alguma deliberação entre os responsáveis, passa pela realização de um encontro na tarde de terça-feira, ainda antes da disputa das rondas finais, com um representante de cada equipa em campo. Quem marcar primeiro ganha e avança para os 'oitavos'. Quem perder terá de disputar a fase de repescagens, diante de um dos melhores terceiros colocados dos grupos de cinco elementos.A história deste inédito empate a dois começou a escrever-se nos dois primeiros jogos da tarde , com a vitória por 5-0 sobre a Jordânia e o empate a um golo diante do Qatar. Seguiu-se depois um triunfo também por 5-0 sobre Bahrain, antes da igualdade perante o Omã, num jogo que era uma verdadeira final e que acabou com um também pouco visto empate sem qualquer golo. Já o Omã goleou o Qatar e a Jordânia por 5-0 e empatou com o Bahrain a um golo.