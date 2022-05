Red Bull Neymar Jr.'s Five: 'Mengão' pronto para a batalha

,

Tudo pronto em Doha, no Qatar, para o arranque da Final Mundial do Red Bull Neymar Jr. Five. A equipa 'Mengão', a representante portuguesa nesta elite, está também preparada para brilhar a partir de segunda-feira, tendo como objectivo claro deixar boa imagem neste palco global. E, se possível, superar o melhor resultado de sempre de uma equipa lusa neste palco internacional., o capitão Rafael Teixeira partilhou a ambição, mas também o sentido de responsabilidade que se sente por estar a representar o nosso país. "Vamos para a final Mundial com uma ambição e um querer muito grande. Estamos conscientes das dificuldades e da qualidade que vamos enfrentar, mas temos as expectativas muito elevadas quanto à nossa prestação. Iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir a melhor prestação de sempre de uma equipa portuguesa e dessa forma deixar tudo e todos orgulhosos", apontou o jogador de 29 anos, que para lá desta incursão no torneio de futebol de 5 mais famoso do Mundo é também treinador.No Qatar, a equipa 'Mengão' contará com um jogador bem conhecedor destas andanças, já que o também fixo Vieirinha participará na decisão mundial pela terceira vez - já o tinha feito por duas pelos 'Para a Cueca'. Será um reforço de luxo para uma equipa que, apesar de apenas se ter juntado em 2020 pela primeira vez para este torneio, "já joga de olhos fechados". "Treinamos muito para todos estarem por dentro das regras e do formato deste torneio. Conhecemo-nos muito bem uns aos outroso que permite que o nosso jogo seja fluído e fácil", assegura Rafael Teixeira.Equipa 'construída' para a edição de 2020, entretanto cancelada e com tudo adiado para este ano, este conjunto de jogadores provenientes de Vila Nova de Gaia e Mirandela inspirou-se na super equipa de Jorge Jesus no Flamengo para chegar a este palco. Tanto que o próprio nome é precisamente inspirado naquela formação orientada pelo agora ex-técnico do Benfica. "O nome surgiu na sequência do que se passou no ano em que o Flamengo ganhou tudo no Brasil. Para além de gostarmos do clube, nesse ano era orientado por um português, daí termos tomado essa decisão. Também tivemos em conta o facto de Neymar ser brasileiro", explicou o capitão da equipa lusa.A final mundial de Doha estava inicialmente marcada, como dissemos, para 2020 e acabou por ser sucessivamente adiada até chegar esta semana - já tinha sido agendada para Janeiro, mas o plano caiu por terra. Tudo por conta da Covid-19, que paralisou o mundo e colocou alguns projetos em pausa. Para o 'Mengão', além da longa espera para saber se iriam ou não à final mundial - foram a primeira equipa a apurar-se para a decisão nacional, em Janeiro de 2020 - o contexto atual também provocou duas baixas de última hora, devido aos casos positivos de Covid de César Pereira e Danny Gomes.Mesmo assim, com estas duas baixas, a ambição é a mesma. Brilhar no Qatar e fazer boa figura, também para ter a possibilidade de, quem sabe, até defrontar Neymar. Na conversa com o nosso jornal, Rafael assumiu que a possibilidade de tal acontecer até o deixa sem palavras. "É algo incrível", confessa, já de olho no possível encontro na quadra com o astro do Paris SG. Mas antes disso - que apenas sucederá num eventual triunfo final -, o capitão português quer impressionar Neymar. "Estamos cientes de que é algo único poder jogar e ter um dos melhores jogadores do mundo a olhar para nós e a observar-nos", assume.