Red Bull Neymar Jr.'s Five: sonho português acaba nos 'oitavos'

Acabou nos oitavos-de-final o sonho português no Red Bull Neymar Jr.'s Five. Depois do desaire no desempate para definir o primeiro colocado do Grupo A e da vitória na ronda de 'lucky loser' sobre os Emirados Árabes Unidos, também no desempate, o Mengão caiu aos pés dos Estados Unidos, numa partida que acabou em 5-0.Apesar do resultado desnivelado, a verdade é que até aos cinco minutos o marcador estava ainda a zeros. Tudo mudaria, como habitual, com o primeiro golo, que acabou por desequilibrar a contenda e ditar o adeus luso ao torneio que se realiza na Qatar Foundation, em Doha.Termina desta forma mais uma participação lusa no Red Bull Neymar Jr.s' Five, um torneio no qual a melhor campanha lusa continua a ser a de 2019, com os quartos de final dos 'Para a Cueca'.