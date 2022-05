Red Bull Neymar Jr.'s Five: vitória e empate para o Mengão no arranque

A equipa Mengão, a representante portuguesa no torneio Red Bull Neymar Jr.'s Five, arrancou a sua caminhada no Qatar com uma vitória e um empate que colocam, por agora, no comando do Grupo A.O arranque foi logo em grande estilo, com vitória por 5-0 sobre a Jordânia. Os portugueses marcaram cedo e, com vantagem númerica, acabaram por conseguir um triunfo claro e sem grandes problemas. Estava feito o 'aquecimento' para o que se seguiria, com um exigente teste perante o Qatar, a equipa da casa. Sem tempo para grande descanso - os jogos foram seguidos -, os jogadores nacionais até entraram a ganhar, mas os qataris, uma equipa bastante forte fisicamente, acabaram por conseguir empatar e o resultado ficou assim até ao final dos 10 minutos.Após os dois encontros, jogados com uma temperatura ainda algo elevada, o capitão de equipa nacional mostrou-se otimista para o que aí vem. "Diante da Jordânia, fizemos o primeiro e conseguimos controlar. Eles já tinham um jogo antes e tivemos essa vantagem do nosso lado. Depois, diante do Qatar, enfrentámos uma equipa mais forte fisicamente. Começámos a ganhar 1-0 e, depois disso, faltou-nos um pouco de capacidade para ter a bola. Acabou por ser um empate justo. Tenho boas perspetivas de passarmos em primeiro no grupo", reconheceu Rafael Teixeira.Seguem-se agora os dois últimos jogos da fase de grupos, diante de Bahrain (20h04 locais) e Omã (21h04). Caso consiga vencer ambos os encontros, a formação nacional carimbará o apuramento na primeira posição.