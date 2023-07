Reforço garantido: Jordi Alba já assinou pelo Inter Miami

O lateral Jordi Alba vai representar o Inter Miami e reencontrar Lionel Messi e Sergio Busquets, antigos companheiros de equipa no FC Barcelona, confirmou um dos donos do clube da Liga norte-americana de futebol (MLS).

"Jordi Alba assinou os papéis [do contrato] e virá nos próximos dias [para a Florida]", revelou Jorge Mas, em entrevista à TyC Sports.

O internacional espanhol terminou contrato com os espanhóis do Barcelona, clube no qual jogou durante 11 anos, e chega a custo zero ao emblema de Miami, que não vence para a MLS há 11 jogos.

No Inter Miami, o lateral esquerdo, de 34 anos, vai reencontrar Messi e Busquets, que foram apresentados no domingo, tendo ambos cumprido hoje o primeiro treino às ordens do argentino Gerardo Martino.

O próximo desafio do Inter Miami está marcado para sexta-feira, frente ao Cruz Azul, na Leagues Cup, uma competição entre equipas da MLS e da Liga mexicana.