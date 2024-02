Reforço para o Toluca de Renato Paiva: Juan Escobar a caminho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Renato Paiva, treinador do Toluca, recebeu um reforço para o plantel da formação mexicana. Trata-se do lateral direito paraguaio Juan Escobar, que alinhava no Cruz Azul.

Um homem experiente e que dotará a equipa do Toluca de mais maturidade, conforme destacou Renato Paiva: "Acho que o tema Escobar está encarrado. Será nosso jogador, no seguimento da saída do Pedro e é um jogador que pedi, porque lhe reconheço experiência e liderança. É um excelente jogador para nós."