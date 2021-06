Reinildo já está em casa e agradece apoio

Alvo de um ataque na última quinta-feira em Moçambique, o campeão francês Reinildo já está em casa com a sua esposa e restante família. Em nome do jogador do Lille, o empresário do lateral-esquerdo, Manuel Tomás, faz agora questão de agradecer todo o apoio dado pelas autoridades locais.





"Felizmente, já está tudo bem e o Reinildo está em casa são e salvo. Queria agradecer todo o apoio dado pelas autoridades e até por parte do Governo de Moçambique na gestão do processo. Inclusive o presidente da República [Filipe Nyusi] e vários outros braços governamentais estiveram envolvidos e só podemos agradecer por tudo", sublinha a Record o agente, responsável da BluePrivate.De resto, no próximo dia 25, o jogador estará presente nas comemorações da independência de Moçambique.Na sua conta de Instagram, Reinildo deixou também uma mensagem. "Estamos todos bem. Muito obrigado a todos os que mandaram mensagens, ligaram preocupados. Muito obrigado mesmo!", partilhou.