Rémy Cabella deixa o Saint-Etienne para reforçar o Krasnodar

O médio Rémy Cabella, que representava o Saint-Etienne, vai representar o Krasnodar, anunciou esta quinta-feira o clube russo, adversário do FC Porto na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.





"Todos os detalhes estão acordados. Cabella vai juntar-se ao nosso clube e será submetido a exames médicos nos próximos dias", indicou o Krasnodar, terceiro classificado do campeonato russo da época passada, que disputa pela primeira vez o acesso à Champions, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.O médio, de 29 anos, já representou a seleção francesa em quatro ocasiões, tendo alinhado no Saint-Etienne nas duas últimas épocas -a primeira por empréstimo do Marselha -, durante as quais participou em 64 jogos e marcou 17 golos.