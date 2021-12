Renato Paiva: «Adeptos fizeram-me recordar a Luz ou a Bombonera cheias»

Renato Paiva fez história ao sagrar-se campeão pelo Independiente del Valle, algo que inédito na história do emblema equatoriano. O treinador português chegou ao êxito, aos 51 anos, na primeira experiência fora de portas e na hora de falar da conquista agradeceu aos adeptos da formação de Sangolquí fez uma comparação com outros dois recintos que consider imponentes pelo ambiente vivido."Apoiaram-nos desde o início ao fim. Foi um ambiente incrível aquele que se viveu no estádio. É admirável a energia que eles têm. Fez-me recordar quando estava cheio o estádio do Benfica [Luz] e a Bombonera [n.d.r. estádio do Boca Juniors]. No fim, alguns adeptos pediram-me para tirar uma foto e disseram: 'Míster, foi um título merecido'", reiterou à televisão 'Gol TV'.