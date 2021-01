Renato Paiva apresentado no Independiente del Valle: «Queremos fazer história»

Renato Paiva foi esta quinta-feira apresentado como novo treinador do Independiente del Valle e garantiu que pretende conquistar o título equatoriano, feito que o clube nunca conseguiu alcançar.





"O primeiro objetivo é colocar a equipa a jogar um bom futebol, tal como tem vindo a habituar os adeptos. Se jogarmos bem, vamos estar mais perto de ganhar e ser campeões no Equador. É um título que o clube não tem e queremos fazer história neste clube conquistando o campeonato", afirmou o antigo treinador do Benfica B, em conferência de imprensa.O técnico de 50 anos abordou o estilo de jogo que pretende implementar, mostrou conhecer o projeto do clube e sublinhou que pretende continuar a apostar em jogadores da formação."Não quero jogar um futebol direto, porque nunca se sabe de quem é a bola. Queremos que todos os jogadores se sintam importantes e motivados. Conhecemos a academia do Independiente e queremos avaliar os mais jovens para saber quem pode ser titular de imediato. Para mim é um orgulho estar aqui neste grande clube. O Miguel [Ramirez] fez um trabalho muito bom e queremos continuar, pois a nossa forma de jogar é muito parecida", evidenciou.A fechar, Renato Paiva lembrou o trabalho realizado ao serviço do Benfica e admitiu que conhece bem os jogadores sul-americanos. "Fiz scouting da América do Sul para o Benfica durante muitos anos e há jogadores de muita qualidade aqui. Isso deixa-nos muito felizes. Não equacionamos trazer jogadores da Europa, pois temos de dar importância ao que temos aqui", concluiu.