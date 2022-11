Renato Paiva demite-se do comando do León

Renato Paiva já não é treinador do Club León. A saída foi comunicada esta segunda-feira pelo emblema mexicano, num comunicado no qual explica que o português abandonou o cargo "por decisão própria"."O Club León agradece o trabalho realizado pelo treiandor e os elementos da sua equipa técnica ao longo destes meses, reconhecendo sempre a sua qualidade como profissionais e grandes seres humanos", pode ler-se na nota partilhada pelo Club León.Esta decisão surge mês e meio depois de o clube ter garantido a continuidade do técnico, pese embora a eliminação da repescagem do torneio Apertura. Ao todo, de finais de maio até agora, Renato Paiva comandou a equipa mexicana em 18 partidas, deixando-a com um balanço de 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas.