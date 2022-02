Renato Paiva elogia Bruno Lage: «Só quem não o conhece é que se pode admirar»

Renato Paiva e Bruno Lage dividem em comum o trabalho durante vários anos na formação do Benfica e a admiração por Jaime Graça, visto por ambos como o seu mentor. É precisamente na reportagem da BTV em torno da glória encarnada que o treinador do Independiente del Valle fala dos nomes influenciados por Jaime Graça, tendo deixado elogios ao técnico do Wolverhampton."Há o Bruno a fazer o caminho que está a fazer, já campeão pelo Benfica. Só quem não conhece o Bruno como profissional é que se pode admirar", descreveu. Renato Paiva elogiou ainda Luís Nascimento, que é adjunto do irmão nos 'lobos'. "Decidiu ajudar o irmão, mas tem muita qualidade e um dia assumirá as suas valências como treinador principal", frisou.