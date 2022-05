Renato Paiva estará a um passo de treinar no México

Renato Paiva estará a um passo de passar a treinar no México, segundo avança a Fox Sports. São pequenos detalhes que prenderão o ingresso do técnico português, campeão no Equador em época de estreia, no Club León, que ficou no 13º lugar do Torneo Clausura. O antigo técnico das equipas de formação do Benfica terá tudo acertado com o emblema mexicano.O técnico, de 52 anos, está ao serviço do Independiente del Valle, campeão em título e atual segundo classificado do campeonato equatoriano, a dois pontos do Barcelona de Guayaquil.Na estreia na Libertadores, Paiva soma cinco pontos em quatro jornadas, no grupo D, menos dois do que o Tolima e está a três do campeão brasileiro Atlético Mineiro com duas rondas por disputar.