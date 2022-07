Renato Paiva inicia sem desculpas

Arranca hoje (23h00) a aventura de Renato Paiva no comando técnico do Léon, que inicia o campeonato mexicano com a visita ao reduto do Atlético de San Luis. Na antevisão, o timoneiro luso elogiou o adversário e apontou as diferenças entre as duas equipas, mas deixou bem claro que não quer "desculpas" na estreia.





"É uma equipa bem trabalhada, com jogadores muito bons e rápidos e verticais na última linha. Aqui o treinador mudou. Saíram alguns jogadores e contratámos outros , mas isto não é nenhuma desculpa. Vamos com muito entusiasmo", sublinhou Renato Paiva, de 52 anos, acrescentando que o internacional costa-riquenho Joel Campbell (ex-Sporting), que na última temporada esteve emprestado ao Monterrey, deverá permanecer no clube.