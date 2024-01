Renato Veiga, do Basileia, em destaque num top-10 do Observatório do Futebol

A afirmação de Renato Veiga no Basileia tem sido plena e há um dado que o comprova. De acordo com o Observatório do Futebol, o ex-Sporting, de 20 anos, está entre os sub-23 que mais bolas recuperam nos campeonatos suíço, austríaco e checo, surgindo na décima posição deste ranking, com 1,38 recuperações por 90 minutos. Na liderança desta lista está Mads Bidstrup, do RB Salzburgo, com 1,58.Renato Veiga, diga-se, rumou ao Basileia esta temporada e já leva 16 jogos, nos quais conseguiu um golo e uma assistência.