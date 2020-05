Incerteza quanto ao regresso do futebol atrasa renovação de Jorge Jesus

As negociações em relação à possível renovação de Jorge Jesus com o Flamengo continuam num impasse. Segundo a imprensa brasileira, as conversações entre as duas partes voltaram a complicar-se devido às questões do pagamento de prémios desta temporada.





Ora, ao que tudo indica, o técnico português, de 65 anos, acredita que as principais competições no país não serão retomadas devido à pandemia da Covid-19, acabando assim por receber menos no que diz respeito aos prémios por cada prestação. Assim, é indicado que JJ pretende rever algumas alíneas de um possível contrato que o mantenha ligado ao Flamengo por mais um ano.No entanto, a imprensa brasileira garante que o Flamengo está otimista quanto à renovação do contrato. No fundo, a direção do emblema rubro-negro acredita que, à medida que se for aproximando o final do vínculo de JJ (30 de junho), o técnico luso estará mais recetivo a recuar nas exigências e, dessa forma, renovar com a formação do Rio de Janeiro.