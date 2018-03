No último jogo antes da receção ao Sporting, para a 2ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, o Viktoria Plzen cedeu um empate caseiro frente ao Slovan Liberec (2-2), 4º classificado do campeonato checo. Ainda assim, a equipa de Pavel Vrba – e do adjunto Horvath, que representou os leões entre 2000 e 2002, conquistando um campeonato e uma Supertaça – mantém-se confortável na frente da classificação, com mais sete pontos (e menos um jogo) do que o Sparta de Praga, onde atua o internacional português Danny.

Na Doosan Arena, cujo relvado não está nas melhores condições devido à queda de neve durante a semana, Vrba optou por rodar um pouco a equipa (o guarda-redes Hruska, o médio Kolar e o avançado Petrzela entraram no decorrer do encontro, eles que tinham sido titulares em Alvalade) e mudar o esquema tático habitual. Krmencik, o craque da formação checa, jogou ao lado de Chory na frente de ataque e a verdade é que não se pode dizer que não tenha resultado, em parte, pois os golos do campeão checo foram apontados precisamente pela dupla de avançados. O problema esteve na defesa, aquele que é apontado pela crítica como o sector mais fraco do líder do campeonato. O Viktoria Plzen não conseguiu aguentar a vantagem alcançada na 1ª parte e Breite, aos 74’, fez o empate que viria a prevalecer até ao final. Não obstante, o adversário do Sporting passeia na Gambrinus Liga.

Autor: Alexandre Moita