Entre os clubes envolvidos estão quatro da primeira divisão, entre os quais o Vorskla e o Zoria, que terminaram esta época no terceiro e quarto lugar, respetivamente, num campeonato vencido pelo Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca. O ministro precisou que os grupos criminosos incluem presidentes de clubes, antigos e atuais futebolistas, árbitros e treinadores, ainda que não tenha sido efetuada qualquer detenção no âmbito desta investigação.Entre os clubes envolvidos estão quatro da primeira divisão, entre os quais o Vorskla e o Zoria, que terminaram esta época no terceiro e quarto lugar, respetivamente, num campeonato vencido pelo Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca.

O ministro do Interior ucraniano revelou esta terça-feira as conclusões de uma investigação sobre resultados combinados no futebol daquele país, que envolve 35 clubes e envolve 320 pessoas, na sua página na rede social Facebook."De acordo com as investigações, há cinco grupos criminosos organizados a operar na Ucrânia há vários anos. Estão envolvidos 35 clubes, de 10 regiões. Estão documentadas 57 situações, que envolvem um total de 320 pessoas", escreveu Arsen Avakov.

Autor: Lusa