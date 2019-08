Resultados de pré-época animam Chaló para atacar a Liga dos Campeões africana

Depois de uma primeira temporada na Argélia que impressionou tudo e todos depois de um 3° lugar na Liga, pelo prisma dos resultados de pré-temporada pode dizer-se que a segunda época de Francisco Chaló no Paradou AC promete.Em seis jogos de pré-época, a equipa de Argel jogou contra três equipas da primeira liga árabe, duas da primeira liga húngara e uma com quem vai disputar a primeira liga argelina. A estatística é indubitavelmente animadora: foram 12 golos marcados, nove sofridos, 23 cantos a favor, 75 remates, quatro vitórias e duas derrotas.Mais, o treinador, de 54 anos, perdeu três titulares. São eles Naidji, Loucif e Boudaoui. Sendo fiel à política formativa do clube, Chaló aproveitou três jovens das camadas jovens para render estas três figuras basilares de 2018/19'A estreia em 2019/20 será para a Liga dos Campeões africana (CAF) e está marcada para 9 de agosto. O adversário é o CI Kamsar, da Guiné-Conacri.