Retido pela burocracia: Corona não viajou com a seleção do México para os Estados Unidos

Jesús Corona, avançado do FC Porto, e Néstor Araujo, defesa do Celta de Vigo, não seguiram com a seleção do México para Dallas, onde a equipa realiza um particular com a Islândia no próximo domingo.





Segundo a imprensa mexicana, os dois jogadores estão a resolver burocracias relacionadas com o visto para entrar nos Estados Unidos, mas são esperados junto da equipa o mais tardar amanhã.Corona aproveita também para recuperar de uma mazela muscular.Recorde-se que o México vai disputar a fase final da Liga das Nações da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf).