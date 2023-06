Revelado contrato de Messi com Turismo da Arábia Saudita: 'meia-dúzia' de posts e férias pagas por 22,5 milhões

Lionel Messi recusou uma proposta milionária para jogar na Arábia Saudita depois de terminar o contrato com o PSG, preferindo vincular-se ao Inter Miami, na MLS, mas o craque argentino já tem uma ligação ao país do Médio-Oriente. O jogador é promotor do Turismo da Arábia Saudita, um contrato de três anos cujos detalhes são agora revelados pelo 'New York Times'.Segundo o jornal, Messi pode receber até 22,5 milhões de euros para durante três anos fazer algumas aparições comerciais, algumas publicações nas redes sociais e desfrutar de alguns períodos de férias, com tudo pago, com a família e amigos na Arábia Saudita.O contrato, assinado em janeiro de 2021, tem, no entanto, uma condição: Messi não pode dizer nada que possa manchar a imagem do país.Segundo a mesma fonte, Messi recebe 1,8 milhões de euros por umas férias anuais de 5 dias com a família, ou dois períodos anuais de três dias. Pode levar até 20 familiares e amigos; os gastos correm por conta do governo saudita.Consta também uma cláusula em que Messi encaixa outros 1,8 milhões de euros por promover a Arábia Saudita nas suas redes sociais 10 vezes por ano, além de mostrar ao mundo as férias no país. Soma 1,8 milhões por participar numa campanha turística anual e mais 1,8 milhões para obras de caridade e outras presenças...