Revelado os detalhes do salário de Timo Werner

A transferência de Timo Werner, avançado alemão de 24 anos, para o Chelsea a troco de 53 milhões foi formalizada há dias mas agora começam a ser revelados os detalhes do contrato.





O internacional alemão assinou por 5 temporadas, e por cada uma delas, o clube presidido por Roman Abramovich, terá de pagar 15,5 milhões. Com isto, o atacante passa de imediato, a ser o jogador mais bem pago do plantel.Além deste esforço financeiro, os blues terão ainda de pagar 11 milhões de euros a Werner como prémio de assinatura.No dia em que foi conhecido o negócio, Werner mostrou-se feliz com a mudança. "Não tomei esta decisão contra o Leipzig, mas pelo meu sonho, de um dia jogar na Liga inglesa, a mais forte do mundo. Agora posso fazê-lo com um clube de topo europeu. Estou muito entusiasmado", explicou, citado pelos 'blues' em comunicado.A nota do clube londrino destacava o avançado como "um dos mais temidos jovens atacantes da Europa", enquanto a diretora do Chelsea, Marina Granovskaia, lhe desejou "tudo do melhor" até ao final da época.