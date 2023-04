Revelados novos detalhes do dia em que Teo Gutiérrez sacou de uma arma no balneário

O episódio já tem onze anos, mas será para sempre um dos mais marcantes na história dos tensos clássicos de Avellaneda. Aconteceu em abril de 2012, quando depois da goleada sofrida pelo Racing diante do Independiente (4-1), os jogadores da equipa derrotada se envolveram numa verdadeira cena de filme no balneário, que culminou com Teo Gutiérrez a sacar de uma arma ali mesmo para ameaçar disparar perante os seus colegas.A história conta-se de forma simples: a precisar de ganhar nessa partida, pois vinha de três derrotas consecutivas, o Racing não só foi goleado como também viu Teo ser expulso por ter desatado a insultar o árbitro Sergio Pezzotta em pleno jogo. Mal soou o apito final, os seus colegas não pensaram noutra coisa a fazer: foram diretos ao balneário para confrontar o avançado colombiano. E foi aí que tudo explodiu, como agora recorda Brian Sarmiento, numa conversa com o programa Son Aviones."Acaba o jogo e estava o Chino [Saja] a dizer 'entrem, entrem e depois não deixem que passe nenhum dirigente'. Quando entrámos estava o Teo já todo vestidinho, com a mochila às costas já para se ir embora. O Chino começa a dizer-lhe 'estás feito seu filho da p... vou matar-te'. Tirou as luvas e ameaçou porrada umas três vezes. Como o outro não lhe ligou, deu-lhe uma bofetada", recordou o atual jogador do All Boys.A descrição prossegue e fica claramente bem mais tensa. "Foi aí que o Teo saca de um golpe de Jackie Chan e acerta-lhe uma voadora. Acertou-lhe de lado e acabou por cair. Quando caiu, demos-lhe umas patadas e parámos. É aí que ele saca da arma! Tirou-a da mochila e diz 'venham agora, seus maricas'. Estava a meio metro de mim. E o [Lucas] Aveldaño, que é um doente e se fosse preciso te matava, tira as chuteiras e enfrenta-o. 'Dispara, seu desgraçado, ou parto-te todo'. E é aí que aparece a polícia, com aquele equipamento de intervenção. Agarram-no e metem-no num quartito".A fechar o relato, Sarmiento partilha a insólita reação do técnico Alfio Basile. "Entra e diz 'que é isto, um filme de guerra?' E depois volta a sair". Minutos depois, o técnico apresentaria demissão e a sua carreira acabou mesmo ali ...Já Teo Gutiérrez, deixaria o Racing nesse mesmo ano, rumando primeiro ao Cruz Azul e depois ao River Plate, antes de entre 2015 e 2017 representar o Sporting.