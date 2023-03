Revista 'World Soccer' destaca trabalho de Pedro Soares Gonçalves em Angola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O trabalho de Pedro Soares Gonçalves ao serviço de Angola foi destacado pela revista internacional 'World Soccer'. O selecionador angolano deu, aliás, uma entrevista àquela publicação, na qual passou em revista o seu percurso desde a academia do Sporting até aos Palancas Negras.Sobre o capítulo atual, Pedro Soares Gonçalves lembra que o início foi difícil, já que "muitos jogadores não queriam jogar pela seleção", mas também porque houve "problemas com a federação, que estava sem liderança". Porém, o técnico diz que agora se fizeram "progressos".Agora, a seleção angolana vive uma boa fase, com duas derrotas nos últimos 16 jogos, e o foco está em conseguir apuramentos para grandes competições.