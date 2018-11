Revolução à vista nas regras do jogo

O futebol como hoje é conhecido pode estar prestes a sofrer uma pequena revolução. Isto porque o International Football Association Board (IFAB) está a estudar alterações nas regras relacionadas com a cobrança de penáltis, toques na bola com a mão e, por fim, com as substituições, segundo o jornal inglês ‘The Telegraph’.

No primeiro caso, o órgão da FIFA que regula as leis do jogo pretende terminar com a recarga nos penáltis. Ao contrário do que acontece agora, e caso a ideia seja aprovada, um penálti desperdiçado será imediatamente transformado em pontapé de baliza, não só quando a bola for enviada pela linha de fundo, mas também quando for defendida pelo guardião ou enviada aos postes. O objetivo é evitar que os outros jogadores entrem na área antes do penálti ser cobrado.

Desta forma, por exemplo, o golo de Pogba, pelo Manchester United, no último domingo diante do Everton (2-1 para a equipa de José Mourinho), em que o francês falhou um penálti, tendo marcado na recarga, não seria possível.

Noutro âmbito, o IFAB prevê mudar a indicação que prevê que seja assinalada falta "quando um jogador toca deliberadamente na bola com a mão". A ideia passa por substituir a palavra "deliberadamente" por não haver uma definição clara, dentro da lei, daquilo que é intencional. O IFAB deseja agora que o árbitro analise se o braço do jogador em causa está na sua "posição natural". Caso não esteja, o juiz deve assinalar falta.

Esta é uma medida que está a gerar polémica, como escreve a ‘Marca’, pois pode levar a que os jogadores procurem os membros superiores dos adversários de forma... deliberada.

Lei contra tempos mortos

De resto, o IFAB quer que as substituições sejam efetuadas de forma mais célere. Para isso, diz o documento, os jogadores rendidos devem deixar o relvado pela linha mais próxima. Além disso, é sugerido que o cronómetro pare com o objetivo de evitar perdas de tempo intencionais. Todas estas propostas vão ser discutidas pela primeira vez numa reunião marcada para o dia 6 do presente mês.