¡Continúa el camino a Rusia!



Ellos son los elegidos para defender nuestros colores ante dos rivales de nivel mundialista.



Aquí todos los detalles https://t.co/LbjmyG7ALj#SoyMéxico pic.twitter.com/1lp0Q4poka — Selección Nacional (@miseleccionmx) 14 de março de 2018

Diego Reyes, Héctor Herrera (FC Porto) e Raúl Jiménez (Benfica) foram esta quarta-feira convocados por Juan Carlos Osorio para representar a seleção mexicana nos encontros de preparação diante de Islândia (23 de março) e Croácia (27 de março).Este será a derradeira oportunidade para o trio se mostrar a Osorio de olho no Mundial'2018, prova na qual os três são presença esperada na convocatória final. Recorde-se que o México integra o Grupo F, juntamente com Alemanha, Suécia e Coreia do Sul.

Autor: Fábio Lima