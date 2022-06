«Ríamos quando Mbappé dizia que ia ser profissional e jogar no Real Madrid»

Beatrice e Nicola Riccardi, a família italiana que acolheu grande parte da infância de Mbappé em França, revelou à 'Gazzetta dello Sport' a paixão que o avançado francês foi ganhando pelo Milan, frisando que este é "como um filho" e que, na juventude, "não fazia outra coisa que não fosse jogar futebol"."Ele começou a ficar connosco quando tinha três anos, e fê-lo até se mudar para Monte Carlo para jogar no Monaco. Tem sido como um filho", começou por dizer Beatrice.E prosseguiu: "Não fazia outra coisa que não fosse jogar futebol. Quando fazia anos, eles [Mbappé e os três irmãos da família] organizavam torneios e jogos que nunca mais acabavam".Nicola recorda com carinho a presença de Mbappé no seio da família, e carrega com orgulho o facto de ter passado a sua paixão pelo Milan ao gaulês. "Oferecemos-lhe uma camisa rossoneri e ele adorou. No entanto, ele era do Real Madrid e teria ficado mais contente com uma branca. Desde os sete anos que dizia que um dia ia ser profissional e que ia jogar no Real Madrid. Nós riamos disso, mas era algo que já estava muito claro na cabeça dele. Sempre foi ambicioso, está a realizar todos os seus sonhos. Agora disse não ao Real Madrid, mas no futebol tudo muda muito rápido. Não descarto que daqui a uns anos seja ídolo no Bernabéu", rematou.