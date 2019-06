Ribéry recorda Bola de Ouro de 2013: «Foi a maior injustiça da minha carreira»

Numa entrevista na qual falou também do seu futuro pós-Bayern Munique, Franck Ribéry aproveitou para recordar também a Bola de Ouro de 2013, numa edição na qual foi finalista juntamente com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ora, para o francês o resultado da votação foi uma "injustiça", pois no seu entender foi o melhor.





"Foi mais do que uma deceção, foi a maior injustiça da minha carreira. E não foi apenas para mim, mas para muita gente. Fui o melhor nesse ano e acabei em terceiro. Não fiquei nada a dever a Messi ou Ronaldo naquele ano. Digo-o com toda a humildade possível, pois é verdade", atirou o francês, que nesse ano recolheu 23,36% dos votos, contra os 24,72% de Messi e os 27,99% de Ronaldo.