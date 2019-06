Ribéry não pensa na reforma: «Vejo-me a jogar num grande clube por mais dois anos»

Abandonou no final desta temporada o Bayern Munique ao fim de doze temporadas de ligação, mas Franck Ribéry não está preparado para pendurar já as chuteiras. Tanto que, aos 36 anos, o veterano jogador francês admite que se sente capaz de atuar numa equipa de topo por mais duas temporadas."Ainda tenho vontade e creio que posso fazer algumas coisas... Vou tentar enquanto acreditar que tenho um nível de topo tanto nas minhas pernas como na minha mente. Não quero 'atalhos'. Ainda posso jogar num grande clube... Deixem-me pensar... Quero jogar por mais duas temporadas", atirou o francês, em entrevista ao 'L’Equipe'.De resto, na mesma conversa, Ribéry assegurou que não tenciona mudar-se para um clube de países asiáticos, onde habitualmente os jogadores são pagos a peso de ouro. "Terei dinheiro em todo o lado, mas quero um desafio. Acredito que ainda posso lidar com isso. Lembro-me que quando cheguei o Bayern estava no 14.º lugar da Bundesliga e nem na Champions estava. Doze anos depois, deixei-os com mais 23 títulos", lembrou.