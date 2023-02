Ricardo Duarte eleito melhor treinador da Liga finalandesa em 2022: «Foi uma época histórica»

Ricardo Duarte foi eleito o melhor treinador da Liga finlandesa em 2022. O técnico português do AC Oulu, sétimo classificado na última temporada, não se mostra surpreendido com a distinção, já que 2022 foi "uma época histórica no clube, com a melhor classificação de sempre" no escalão principal e "a afirmação de muitos jovens jogadores em contexto profissional", adianta ao treinador, de 43 anos, que cumpre a terceira época no emblema finlandês.Entre os atletas que conseguiram esta "afirmação em contexto profissional" está naturalmente Otso Limatta, médio-ofensivo, de 18 anos, que representa a seleção de sub-19 da Finlândia. Liimatta, juntamente com Danila Bulgakov, foram distinguidos como dois dos melhores jogadores da época passada no principal escalão do futebol finlandês. Daí que este não seja "um prémio de Ricardo Duarte". "É um prémio do clube, um prémio da equipa técnica, dos jogadores", que não seria possível "sem o apoio dos adeptos e o trabalho árduo da equipa técnica e dos jogadores todos os dias", como confidenciou o treinador natural Barcelos às redes sociais do AC Oulu.