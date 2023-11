Ricardo Sá Pinto soma 8.ª vitória consecutiva no Chipre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Apoel, de Ricardo Sá Pinto, venceu (1-0) o AEL Limassol na 11.ª ronda e já leva 8 vitórias seguidas (sete delas na liga). A equipa do técnico luso lidera com 26 pontos, mais 3 do que Paphos e Aris (tem menos um jogo).