Ricardo Soares após sair do Al-Ahly: «Apesar dos obstáculos, honrámos a camisola»

Ricardo Soares falou pela primeira vez da saída do Al-Ahly, esta terça-feira. Através de uma nota nas redes sociais, o técnico português não escondeu o orgulho de treinar o gigante africano e assumiu-se feliz com o trabalho feito."Foi com enorme orgulho que representei o maior clube de África, o clube do século, um dos clubes mais populares do Mundo: o Al-Ahly. O trabalho que fizemos, de uma forma tão intensa, dedicada e apaixonada, e num período de tempo tão curto, deixa todos, sem exceção, com um sentimento de dever cumprido. Este clube gigante vive de títulos, mas, mesmo assim, considero um sucesso a forma como todos no clube, de todos os departamentos, trabalhar, se dedicaram, se juntaram e contribuíram para que, apesar de todos obstáculo, honrássemos a camisola. Obrigado a todos", começou por escrever, prosseguindo com os agradecimento."Sucesso é também a família feita de verdadeiros homens que fizeram esta equipa, dos mais experientes aos mais jovens, grandes homens com quem tive um grande prazer de trabalhar. A todos, mas especialmente aos muitos jovens quue tive o gosto de lançar, quero deixar uma palavra de coragem e confiança, porque o que fizeram treino após treinos e nos jogos revela os profissionais que são. E o Al-Ahly tem de estar feliz por ter um grupo de homens tão forte. Não ganhámos títulos, mas ganhámos o troféu do respeito, do profissionalismo e o reconhecimento de que demos tudo pelo Al-Ahly. Desejo a todos sucesso", concluiu.