Ricardo Soares apresentado hoje no Al Ahly

Depois de acertar a rescisão do contrato com o Gil Vicente, Ricardo Soares chegou ontem ao Cairo para assumir o comando do Al Ahly, num acordo válido até 2024. Recebido por vários dirigentes do clube egípcio, o treinador português, que se fez acompanhar por cinco adjuntos, reuniu-se posteriormente com o presidente Mohamed El Khatib e, de acordo com a imprensa local, a apresentação do novo técnico será hoje à tarde.

Também ontem, a equipa orientada pelo interino Sami Komsan perdeu por 3-2 na visita ao Smouha, de Alexandria. Uma exibição desastrada que não terá certamente agradado ao português, pois o Al Ahly esteve a perder por 3-0. A segunda derrota da época no campeonato deixa a equipa no 3º lugar, a 7 pontos do líder Zamalek, de Jesualdo, após a 23ª jornada. Ainda assim, o novo clube de Ricardo Soares tem três jogos a menos do que os rivais. A estreia será no sábado, frente ao Petrojet, para a Taça.